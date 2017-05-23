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CEO pay climbed faster last year, up 8.5 percent

By Stan Choe
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 06:58 PM
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This photo combination of images shows the CEOs who received the biggest pay raises, top row, and the ones who got the largest pay cuts, bottom row, in 2016. Top row, from left: Broadcom CEO Hock Tan; Charter Communications CEO Thomas Rutledge; and Activision Blizzard CEO Robert Kotick received the largest pay increases in 2016. Bottom row, from left: GGP CEO Sandeep Mathrani; Allergan CEO Brenton Saunders; and Expedia CEO Dara Khosrowshahi received the largest pay cuts in 2016. (AP Photo)


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