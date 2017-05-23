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CEOs got biggest raise since 2013

By Stan Choe
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 12:51 PM
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FILE - In this Tuesday, Jan. 14, 2014, file photo, Charter Communications CEO Thomas Rutledge is interviewed on the floor of the New York Stock Exchange. Rutledge was one of the highest paid CEOs in 2016, according to a study carried out by executive compensation data firm Equilar and The Associated Press. (AP Photo/Richard Drew, File)


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