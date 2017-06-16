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Chain store closing can be blow, blessing for small business

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: June 16, 2017 - 05:52 PM
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1-800-GOT-JUNK? business owner James Williams sits behind the wheel of one of his trucks at his business, in Burbank, Calif. Removing the contents of a store is just one part of the job, says Williams. His company also donates usable equipment like vacuum cleaners to charities and takes furniture and fixtures to businesses that will recycle everything that's usable. (AP Photo/Damian Dovarganes)


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