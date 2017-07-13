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Chicago Sun-Times owner vows independent press

By Sophia Tareen
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 08:54 PM
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Chicago Federation of Labor president Jorge Ramirez, left, smiles as he listens to former Chicago Alderman Edwin Eisendrath Thursday, July 13, 2017, after Ramirez announced the purchase of the Chicago Sun-TImes by the investment group ST Acquisition Holdings LLC, and that Ramirez will serve as chairman of the newspaper in Chicago. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)


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