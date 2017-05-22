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Chinese online retailer developing one-ton delivery drones

By Joe McDonald
Associated Press

Published: May 22, 2017 - 06:24 PM
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In this image taken from a Nov. 2016 video footage by AP Video, a drone takes off to deliver JD.com parcel from Tiantong'an village near Suqian city in eastern China's Jiangsu province. China's biggest online retailer, JD.com Inc., announced plans Monday to develop drone aircraft capable of carrying a ton or more for long-distance deliveries. (AP Video via AP)


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