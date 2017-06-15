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Claims for U.S. jobless benefits fall by 8,000, to 237,000

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 08:59 AM
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FILE - In this June 10, 2015, file photo, job seekers attend a job fair in Sunrise, Fla. On Thursday, June 15, 2017, the Labor Department releases weekly jobless claims. (AP Photo/Alan Diaz)


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