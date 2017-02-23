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Claims for U.S. jobless benefits tick up, level still healthy

By Paul Wiseman
Associated Press

Published: February 23, 2017 - 03:18 PM
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FILE - This April 22, 2014, file photo shows an employment application form on a table during a job fair at Columbia-Greene Community College in Hudson, N.Y. The Labor Department said Thursday, Feb. 23, 2017, that 244,000 Americans applied for jobless aid last week, up by 6,000 from the previous week.(AP Photo/Mike Groll, File)


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