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Personal finance

Cleaning up credit isn’t easy but it can open doors

By Tim Grant
Pittsburgh Post-Gazette

Published: June 12, 2017 - 06:27 PM
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Cindy Shipley was able to qualify for a mortgage loan to buy her South Park home four years ago with the help of a local credit repair company. (Rebecca Droke/Pittsburgh Post-Gazette/TNS)


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