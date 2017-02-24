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Cleveland Auto Show opens with glitz, rides and Legos

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: February 24, 2017 - 06:35 PM
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Kelley Enright, Jeep-Chrysler communications manager, talks about the new Chrysler Pacifica charging station during the Cleveland Auto Show Press Preview Day at the I-X Center in Cleveland. The show runs from Feb 24 to March 5. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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