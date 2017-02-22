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Cleveland Auto Show to show off basic gas sippers, life-size Lego Batmobile and a $3.4 million Aston Martin

Beacon Journal staff report

Published: February 22, 2017 - 05:48 PM | Updated: February 23, 2017 - 02:16 PM
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The McLaren 570S has dihedral doors -- a feature that's more supercar than sports car. This is the company's entry-level sports car, but it still carries a hefty price tag of nearly $200,000. (Myung J. Chun/Los Angeles Times/TNS)


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