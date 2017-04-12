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Cleveland Clinic Akron General leaders mum on Summa troubles, but happy they may be able to help train displaced ER residents

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 12, 2017 - 06:23 PM | Updated: April 13, 2017 - 08:40 AM
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