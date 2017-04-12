All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Cleveland Clinic CEO: ‘We are here in Akron to stay in Akron’

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 12, 2017 - 08:47 PM | Updated: April 13, 2017 - 08:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Toby Cosgrove, President and CEO of Cleveland Clinic.

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

Betty Lin-Fisher: Decimal point in wrong spot is costly mistake for woman’s account

An errant decimal point on a small cellphone screen is to blame for a big overdraw of more than $19,000 for reader Susan Miller of Hudson.

Ask Brianna: What money moves should I make in my 30s?
loans16cut
Can’t pay your student loan bill? Here’s what to do
Microsoft says users are protected from alleged NSA malware
smallbiz16cut_2
Culture shock: Business owners see need to change their ways
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next