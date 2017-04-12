Cleveland Clinic CEO: ‘We are here in Akron to stay in Akron’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SW4gaGlzIGZpcnN0IGNvbW11bml0eSByZXBvcnQgaW4gQWtyb24sIENsZXZlbGFuZCBDbGlu
aWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBQcmVzaWRlbnQgYW5kIENFTyBEci4gVG9ieSBDb3Nncm92ZSBzYWlk
IHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtIGlzIHByb3VkIHRvIGJlIGEgcGFydCBvZiB0aGUgQWtyb24gY29t
bXVuaXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGhlcmUgaW4gQWtyb24gdG8gc3RheSBpbiBBa3Jv
biwgdG8gaW52ZXN0IGluIEFrcm9uIGFuZCB0byB0cnkgdG8gbWFrZSB5b3UgYXMgbXVjaCBhIHBh
cnQgb2YgdGhlIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgaGVhbHRoIGNhcmUgc3lzdGVtIGFzIGl0JiM4MjE3
O3MgcG9zc2libGUgdG8gZG8sJiM4MjIxOyBDb3Nncm92ZSB0b2xkIGh1bmRyZWRzIG9mIGNvbW11
bml0eSBsZWFkZXJzIGFuZCBob3NwaXRhbCBlbXBsb3llZXMgZ2F0aGVyZWQgZm9yIGFuIGhvdXJs
b25nIHByZXNlbnRhdGlvbiBXZWRuZXNkYXkgZXZlbmluZyBhdCB0aGUgSm9obiBTLiBLbmlnaHQg
Q2VudGVyLjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2VudGF0aW9uIHdhcyBwZXBwZXJlZCB3aXRoIHZpZGVvcyBo
aWdobGlnaHRpbmcgcGF0aWVudC1jYXJlIHN0b3JpZXMgYW5kIGlubm92YXRpb25zIGFuZCBhZHZh
bmNlcyBmb3IgdGhlIENsaW5pYy4gVGhvdWdoIENvc2dyb3ZlIGhhcyBzcG9rZW4gYmVmb3JlIEFr
cm9uIGNvbW11bml0eSBtZW1iZXJzIGF0IG90aGVyIGV2ZW50cyBzaW5jZSB0aGUgaGVhbHRoIHN5
c3RlbSBhZ3JlZWQgaW4gMjAxNCB0byBiZWNvbWUgdGhlIG1pbm9yaXR5IG93bmVyIGJ5IGludmVz
dGluZyAkMTAwIG1pbGxpb24gaW4gdGhlIGhvc3BpdGFsIGluIG9yZGVyIHRvIHRha2Ugb3ZlciBv
d25lcnNoaXAgYWZ0ZXIgYSB5ZWFyLCBoZSBzYWlkIGhlIHdhbnRlZCB0byBiZSBhIGNvbW11bml0
eSByZXNvdXJjZSBhbmQgJiM4MjIwO2FzIHRyYW5zcGFyZW50IGFzIHBvc3NpYmxlLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgYmVlbiB3b3JraW5nIHZlcnkgaGFyZCBpbiB0aGUgbGFzdCBz
ZXZlcmFsIHllYXJzIGluIHRlcm1zIG9mIGludGVncmF0aW9uIGludG8gdGhlIEFrcm9uIGNvbW11
bml0eS4gV2UmIzgyMTc7dmUgYWRkZWQgc3Vic3RhbnRpYWxseSB0byBjbGluaWNhbCBwcm9ncmFt
cy4gT3VyIHF1YWxpdHkgYW5kIHBhdGllbnQgc2NvcmVzIGhhdmUgaW1wcm92ZWQgc2lnbmlmaWNh
bnRseS4gV2UmIzgyMTc7dmUgc2F2ZWQgbWlsbGlvbnMgd2l0aCB2ZW5kb3JzIGFuZCBzdXBwbHkg
Y2hhaW4gcHVyY2hhc2luZywmIzgyMjE7IENvc2dyb3ZlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFuZCB0aGUgQ2xp
bmljIGhhcyBhZGRlZCAzMDAgbmV3IGpvYnMgdG8gdGhlIEFrcm9uIEdlbmVyYWwgc3lzdGVtLCBi
cmluZ2luZyB0b3RhbCBlbXBsb3ltZW50IHRvIDUsODAwLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Db25jcmV0
ZSB3aWxsIHNvb24gYmUgcG91cmVkIG9uIGEgbmV3ICQ0OSBtaWxsaW9uIGVtZXJnZW5jeSByb29t
IGJlaW5nIGJ1aWx0IGF0IHRoZSBBa3JvbiBHZW5lcmFsIG1haW4gY2FtcHVzLCB3aGljaCB3aWxs
IHRyaXBsZSB0aGUgc2l6ZSBvZiB0aGUgZXhpc3RpbmcgRVIsIENvc2dyb3ZlIHNhaWQuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtXZSBjYW4mIzgyMTc7dCBnZXQgaXQgZG9uZSBmYXN0IGVub3VnaCwmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBkZWxpZ2h0ZWQgd2UmIzgyMTc7dmUgaGFkIGdyZWF0
IHdlYXRoZXIgdGhpcyB3aW50ZXIgJiM4MjMwOyB3ZSBleHBlY3QgaXQgdG8gYmUgZG9uZSBieSBO
b3ZlbWJlciBvZiBuZXh0IHllYXIsIGFuZCBob3BlZnVsbHkgd2UgY2FuIHB1c2ggZXZlbiBmYXN0
ZXIuIFRoZSBuZWVkIGlzIHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWtyb24gR2VuZXJhbCBpcyBjb25z
aWRlcmVkIG9uZSBvZiB0aHJlZSBodWIgaG9zcGl0YWxzIGluIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmlj
IHN5c3RlbSwgd2l0aCBIaWxsY3Jlc3QgKE1heWZpZWxkIEhlaWdodHMsIGVhc3Qgc3VidXJiYW4g
Q2xldmVsYW5kKSBhbmQgRmFpcnZpZXcgKG9uIENsZXZlbGFuZCYjODIxNztzIHdlc3Qgc2lkZSkg
YmVpbmcgdGhlIG90aGVycywgQ29zZ3JvdmUgc2FpZC48L3A+PHA+SXQgaXMgdGhlIENsaW5pYyYj
ODIxNztzICYjODIzMjtzZWNvbmQtbGFyZ2VzdCBob3NwaXRhbCBhbmQgQWtyb24mIzgyMTc7cyBz
ZWNvbmQtbGFyZ2VzdCBlbXBsb3llciwgYmVoaW5kIHJpdmFsIFN1bW1hIEhlYWx0aC48L3A+PHA+
SW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IGJlZm9yZSBoaXMgY29tbXVuaXR5IHJlcG9ydCwgQ29zZ3JvdmUgbGlz
dGVkIG1vcmUgaW1wcm92ZW1lbnRzIHRoYXQgaGF2ZSBiZWVuIGFkZGVkIHRvIEFrcm9uIEdlbmVy
YWwgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLCB3aGljaCBoZSBzYWlkIHJlaW5mb3JjZXMgdGhlIGNvbW1pdG1l
bnQgdG8gQWtyb24uIFRoZXkgaW5jbHVkZSBicmluZ2luZyBpbiBoaWdoLXJpc2sgb2JzdGV0cmlj
cyBwaHlzaWNpYW5zLCByZWluZm9yY2luZyBjYXJkaWFjIHN1cmdlcnksIGFkZGluZyBvbmNvbG9n
aXN0cyBhbmQgZ3JlYXRseSBleHBhbmRpbmcgdGhlIG5ldXJvbG9neSBkZXBhcnRtZW50LjwvcD48
cD5Eci4gQnJpYW4gSGFydGUsIHByZXNpZGVudCBvZiBBa3JvbiBHZW5lcmFsLCBzYWlkIGR1cmlu
ZyB0aGUgaW50ZXJ2aWV3IHRoYXQgZnVydGhlciBwaHlzaWNhbCBpbnZlc3RtZW50cyBpbmNsdWRl
IGEgc3BlY2lhbGl6ZWQgbmV1cm9sb2dpY2FsIHVuaXQgZm9yIGVwaWxlcHN5IHBhdGllbnRzIGFu
ZCBpbmNyZWFzaW5nIGl0cyBjYW5jZXIgY2FyZSBjZW50ZXIgY2FwYWJpbGl0aWVzLiBUaGlzIFNl
cHRlbWJlciwgQWtyb24gR2VuZXJhbCB3aWxsIGltcGxlbWVudCBlbGVjdHJvbmljIGhlYWx0aCBy
ZWNvcmRzLCBhbGxvd2luZyBmb3IgcGF0aWVudCByZWNvcmRzIHRvIGJlIGFjY2Vzc2VkIGF0IGFu
eSBDbGluaWMgZmFjaWxpdHkuPC9wPjxwPkNvc2dyb3ZlIHNwZW50IGEgbWFqb3JpdHkgb2YgaGlz
IGNvbW11bml0eSBwcmVzZW50YXRpb24gb3V0bGluaW5nIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMmIzgyMTc7
cyB2YXN0IHN5c3RlbS4gQ29zZ3JvdmUgaGVhZHMgdGhlIHN5c3RlbSwgd2hpY2ggaGFkIGFubnVh
bCByZXZlbnVlcyBsYXN0IHllYXIgb2YgJDggYmlsbGlvbi48L3A+PHA+U29tZSBoaWdobGlnaHRz
IGZyb20gQ29zZ3JvdmUgaW5jbHVkZWQ6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIHJlYWNoIGJl
eW9uZCBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBvZiB0aGUgQ2xpbmljLCBpbmNsdWRpbmcgZmFjaWxpdGllcyBp
biBMYXMgVmVnYXMgZm9yIEFsemhlaW1lciYjODIxNztzIHBhdGllbnRzIGFuZCBpbnRlcm5hdGlv
bmFsIGZhY2lsaXRpZXMgaW4gVG9yb250byBhbmQgQWJ1IERoYWJpLCBVbml0ZWQgQXJhYiBFbWly
YXRlcy4gQ29zZ3JvdmUgc2FpZCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyByZWNlbnRseSBwdXJjaGFz
ZWQgYW4gb2ZmaWNlIGJ1aWxkaW5nIGluIExvbmRvbiBhbmQgd2lsbCBiZSBjb252ZXJ0aW5nIGl0
IHRvIGEgMjAwLWJlZCBob3NwaXRhbCBieSAyMDIwLiBJdCB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJzdCBuZXcg
aG9zcGl0YWwgaW4gTG9uZG9uIGluIDIwIHllYXJzLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO0lubm92YXRpb25zIHN1Y2ggYXMgdGhlIElCTSBXYXRzb24gSGVhbHRoIEJ1aWxkaW5nIGJl
aW5nIGJ1aWx0IG5lYXIgdGhlIENsaW5pYyYjODIxNztzIENsZXZlbGFuZCBjYW1wdXMgaW4gYW4g
ZWZmb3J0IHRvIGhvdXNlIHRoZSAmIzgyMjA7SUJNIGhlYWx0aCBjYXJlIGRhdGEgYW5hbHl0aWNz
IGVudGVycHJpc2UuJiM4MjIxOyBUaGUgcGFydG5lcnNoaXAgd2lsbCBhbGxvdyB0aGUgV2F0c29u
IGNvbXB1dGVyIHRvIGhlbHAgcmVhZCB0cmVtZW5kb3VzIGFtb3VudHMgb2YgaGVhbHRoIGNhcmUg
ZG9jdW1lbnRzIGFuZCByZXNlYXJjaCwgQ29zZ3JvdmUgc2FpZC4gPC9wPjxwPkhlICBhbHNvIHRh
bGtlZCBhYm91dCBhIHBhcnRuZXJzaGlwIHdpdGggTWljcm9zb2Z0IHRvIHVzZSBob2xvZ3JhbSB0
ZWNobm9sb2d5IHRoYXQgY291bGQgYWxsb3cgbWVkaWNhbCBzdHVkZW50cyB0byBzdHVkeSBhbmF0
b215IHdpdGhvdXQgY2FkYXZlcnMuICYjODIyMDtUaGlzIHdpbGwgYmUgdmVyeSBnb29kIGZvciB0
aGUgc29jaWFsIGxpZmUgZm9yIGZpcnN0LXllYXIgbWVkaWNhbCBzdHVkZW50cywgYXMgdGhleSYj
ODIxNztsbCBubyBsb25nZXIgc21lbGwgb2YgZm9ybWFsZGVoeWRlLCYjODIyMTsgQ29zZ3JvdmUg
c2FpZCB0byBsYXVnaHRlciBpbiB0aGUgY3Jvd2QuPC9wPjxwPkNvc2dyb3ZlIGVuZGVkIGhpcyB0
aW1lIHdpdGggYSBxdWVzdGlvbi1hbmQtYW5zd2VyIHBlcmlvZC4gUXVlc3Rpb25zIGluY2x1ZGVk
IGhvdyB0byBhZGRyZXNzIHRoZSBwcm9qZWN0ZWQgbmF0aW9ud2lkZSBzaG9ydGFnZSBvZiAxMDAs
MDAwIHBoeXNpY2lhbnMgaW4gdHdvIHllYXJzOyBoZSByZXNwb25kZWQgdGhhdCB0aGUgQ2xpbmlj
IGlzIGV4cGFuZGluZyBpdHMgcHJpbWFyeSBjYXJlIG1lZGljYWwgc2Nob29sIHRyYWluaW5nIGFu
ZCB0cmFpbmluZyBtb3JlIGFkdmFuY2VkIHByYWN0aWNlIGNhcmVnaXZlcnMsIHN1Y2ggYXMgcGh5
c2ljaWFuIGFzc2lzdGFudHMsIGFzIGl0IGNhbi48L3A+PHA+UHJlc2lkZW50aWFsIHBhbmVsPC9w
PjxwPkNvc2dyb3ZlIHdhcyBhbHNvIGFza2VkIGFib3V0IGhpcyBwYXJ0aWNpcGF0aW9uIG9uIFBy
ZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBTdHJhdGVnaWMgYW5kIFBvbGljeSBGb3J1bSBv
ZiBhYm91dCAxNSBDRU9zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBrbmV3IHRoYXQgd2FzIGNvbWluZywmIzgy
MjE7IENvc2dyb3ZlIHNhaWQgdG8gY2h1Y2tsZXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgaGFzIGJl
ZW4gYSBjb25zaWRlcmFibGUgYW1vdW50IG9mIHB1c2hiYWNrIGFzIHRvIHdoeSBJIHNob3VsZCBi
ZSBpbnZvbHZlZCBpbiB0aGF0LCBzaW5jZSB0aGVyZSBhcmUgdmVyeSBzdHJvbmcgZmVlbGluZ3Mg
aW4gbWFueSBwYXJ0cyBhYm91dCB0aGUgcHJlc2lkZW50LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O091ciBjb25zaWRlcmVkIG9waW5pb24gYXMgYW4gb3JnYW5pemF0aW9uIHdhcyAmIzgyMTY7SXMg
aXQgYmV0dGVyIHRvIGJlIGF0IHRoZSB0YWJsZSBhbmQgcGFydCBvZiB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbiB0
aGFuIG5vdCBwYXJ0IG9mIHRoZSBkaXNjdXNzaW9uPyYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOzwvcD48
cD5Db3Nncm92ZSBzYWlkIGhlIHdhcyBhdCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2Ugb24gVHVlc2RheSBhbmQg
aGFkIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byBiZSBhIHBhcnQgb2YgZGlzY3Vzc2lvbnMgd2l0aCBUcnVt
cCBhbmQgZml2ZSBDYWJpbmV0IG1lbWJlcnMsIGluY2x1ZGluZyBFZHVjYXRpb24gU2VjcmV0YXJ5
IEJldHN5IERlVm9zLiBUaGUgZ3JvdXAgbWFkZSBzdWdnZXN0aW9ucyBhYm91dCBob3cgdG8gaGVs
cCBwcmVwYXJlIGhpZ2ggc2Nob29sIGdyYWR1YXRlcyBmb3IgdW5maWxsZWQgam9icy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZSBwcmVzaWRlbnQgd2FzIHZlcnkgZW5nYWdlZCBpbiB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbi4g
V2Ugc3BlbnQgYW4gaG91ciBhbmQgYSBoYWxmIHdpdGggc21hbGwgZ3JvdXBzLCBhbmQgdGhlbiB3
ZSBhbGwgY2FtZSBpbiBhbmQgcmVwb3J0ZWQgdG8gdGhlIHByZXNpZGVudCBvbiBvdXIgZGlzY3Vz
c2lvbnMgd2l0aCB0aGUgc21hbGwgZ3JvdXBzIGFuZCB0aGF0IHdhcyBhbm90aGVyIGhvdXIgYW5k
IGEgaGFsZi4gSXQgd2FzIGEgdGVycmlmaWMgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gaGF2ZSBpbnB1dCwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJldHR5IExpbi1GaXNoZXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMw
LTk5Ni0zNzI0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5ibGluZmlzaGVyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlcjxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmxpbmZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZu
YnNwOyYjNjQ7YmxpbmZpc2hlckFCSiZuYnNwOzwvYT4gb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.