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Health care

Cleveland Clinic CEO: ‘We are here in Akron to stay in Akron’

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 12, 2017 - 08:47 PM | Updated: April 13, 2017 - 08:40 AM
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Dr. Toby Cosgrove, President and CEO of Cleveland Clinic.

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