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Click for candy: How online retailers boost impulse buys

By Candice Choi
Associated Press

Published: March 1, 2017 - 08:17 PM
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In this June 17, 2014 photo, a shopper looks at an item in the dairy section of a Kroger grocery store in Richardson, Texas. Packaged food makers are trying to adapt their selling strategies as more people do their grocery shopping online. The worry is that products wont get as much exposure as in supermarkets, where shoppers have to walk past displays designed to trigger impulse buys. One way companies are trying to trigger impulse buys online is with targeted ads. (AP Photo/LM Otero)


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