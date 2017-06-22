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Lawsuit

Coal company sues HBO’s John Oliver for defamation

Associated Press

Published: June 22, 2017 - 06:54 PM
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In this Aug. 2007, file photo, Robert Murray, chief executive of Murray Energy Corp., speaks during an interview with an Associated Press reporter in his office at the Crandall Canyon Mine, in Huntington, Utah. Coal company Murray Energy is suing HBO and its Sunday-night host, John Oliver, for what it says was a false and malicious broadcast. Olivers 24-minute Last Week Tonight coal segment on Sunday criticized the Trumps administration effort to revive the industry and ribbed Murray. (AP Photo/Jae C. Hong, File)


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