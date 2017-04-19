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Collegiate Star League becomes NCAA for video games

By Paresh Dave
Los Angeles Times

Published: April 19, 2017 - 06:53 PM
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The audience watches a match between the University of Maryland (left) and the University of Illinois in the Big Ten Network "League of Legends" championship in the Battle Theater at North American League Championship Arena at Riot Games on March 28 in Los Angeles. Maryland won the best of five contest by a score of 3-0. (Mel Melcon/Los Angeles Times/TNS)


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