All CATEGORIES
☰ Menu

Communications

Comcast, Charter to work together to rival wireless carriers

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: May 8, 2017 - 07:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This March 2017, file photo shows a sign outside the Comcast Center in Philadelphia. Cable operators Comcast and Charter Communications have agreed to form a wireless partnership in order to strengthen their positions in the rapidly growing sector. Comcast and Charter Communications Inc. said Monday that their partnership will give customers more choice and competitive prices. (AP Photo/Matt Rourke, File)


MORE IN BUSINESS

disney09_04 John Raoux - AP
A look at Disney World’s new Pandora-World of Avatar land

LAKE BUENA VISTA, FLA.: It’s not a movie set, but visitors to Disney World’s new Pandora - World of Avatar land are in for a cinematic experience.

Myers Industries Inc. shares rise on first-quarter results
charter09
Comcast, Charter to work together to rival wireless carriers
atms09
Macau to require facial scans at ATMs in Chinese casino hub
Business new briefs — May 9
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next