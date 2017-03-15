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Coming soon, paying your tab without giving your credit card

By Ken Sweet
Associated Press

Published: March 15, 2017 - 12:49 PM | Updated: March 15, 2017 - 01:20 PM
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This photo provided by Mastercard demonstrates some of the new features of the Qkr with Masterpass mobile payments service. The upgrade being rolled out during the summer of 2017 will let people open, manage and close their tabs at participating bars and taverns completely through their phones, without having to hand over a credit card. (Courtesy of Mastercard via AP)


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