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Community banks hopeful as lawmakers target financial rules

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: February 10, 2017 - 07:18 PM
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Ken Yager poses for a photo at his business, in Waukegan, Ill. Yager, the owner of Newpoint Advisors, a consulting company in Chicago, said his business uses larger banks for tasks like money transfers, but depends on his community bank for most of his needs. He finds community bankers more willing than larger ones to try to help companies succeed. (AP Photo/Nam Y. Huh)


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