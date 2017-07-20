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Small Business

Companies offer quirky perks like guitar lessons, tattoos

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 10:47 PM
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Meg Dowaliby, along with her colleagues behind, wears Bose noise-canceling headphones, a perk of her job, as she works at her computer at Geniuslink in Seattle. Small and medium-sized companies offer enviable and sometimes quirky perks and benefits so they can attract and keep top workers. Many owners also provide the extras because they want staffers to have a humane, rewarding, even fun work environment. (AP Photo/Elaine Thompson)


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