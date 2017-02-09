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Company offers high-altitude scattering of ashes, complete with video

By Tom Eblen
Lexington Herald-Leader

Published: February 9, 2017 - 07:55 PM
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The Mesoloft crew watches as its high-altitude balloon takes off. After a client's ashes are dispersed, the rigging unit and cameras are released and fall back to Earth with a parachute while the latex balloon keeps rising and eventually disintegrates. (Mesoloft)


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