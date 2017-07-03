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Construction

Construction spending flat in May

By Associated Press

Published: July 3, 2017 - 06:51 PM
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In this May 2016, photo a worker works on a high-rise building in Boston. On Monday the Commerce Department reports on U.S. construction spending in May. (AP Photo/Steven Senne)


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