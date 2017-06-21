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Toy safety

Consumer watchdog says fidget spinners can be dangerous

Associated Press

Published: June 21, 2017 - 07:45 PM
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In this May 11 photo, Funky Monkey Toys store owner Tom Jones plays with a fidget spinner in Oxford, Mich. Fidget spinners are among the those on the annual list of hazardous summer toys compiled by World Against Toys Causing Harm, Inc., a nonprofit consumer watchdog. (AP Photo/Carlos Osorio)


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