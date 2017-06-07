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Economy

Consumers increased borrowing by smallest amount since 2011

By Matt Ott
Associated Press

Published: June 7, 2017 - 06:20 PM
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In this June 8, 2015 photo, credit card customers are directed to a pay station at the green market in downtown Miami. On Wednesday the Federal Reserve released its April report on consumer borrowing. (AP Photo/J Pat Carter)


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