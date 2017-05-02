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Auto Industry

Consumers put the brakes on car buying

By Tom Krisher and Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 07:21 PM
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Chevrolet trucks are lined up at a Chevrolet dealership in Richmond, Va. Analysts expect the auto industry to post a fourth straight month of lower sales as the pace of sales cools after last year's record. (AP Photo/Steve Helber)


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