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Consumers wrestle with deluge of cardboard boxes from delivery services, online shopping

By Eric Roper
Minneapolis Star Tribune

Published: March 20, 2017 - 05:10 PM
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Eric Webster, 33, comes to recycle the boxes from Amazon on in Maple Grove, Minn. (Xavier Wang/Minneapolis Star Tribune/TNS)


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