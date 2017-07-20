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Corporate career to entrepreneur: How to prep for the leap

By Jackie Zimmermann
NerdWallet

Published: July 20, 2017 - 01:19 PM
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FILE - In this July 29, 2011, file photo, from left, Aaron Parecki, Patrick Arlt, and Kyle Drake work in the Portland Incubator Experiment offices, in the Pearl District in Portland. The Portland Incubator Experiment, more commonly known as PIE, is ad firm Wieden+Kennedy's effort to nurture startups. Its not always easy to transition from a corporate environment to running your own shop. But you can take certain steps before quitting your current job to make sure youre ready for the unique pressures of entrepreneurship. (Ross William Hamilton/The Oregonian via AP, File)


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