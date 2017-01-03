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Cortland Bank expands into Summit County with Hudson branch

Beacon Journal staff report

Published: January 3, 2017 - 02:42 PM

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