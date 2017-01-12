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CVS selling generic competitor to EpiPen at one-sixth the price

By Tom Murphy
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 06:03 PM
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This file photo, shows an EpiPen epinephrine auto-injector, a Mylan product, in Hendersonville, Texas. CVS is now selling a rival generic version of Mylan's EpiPen at about a sixth of its price, just months after the maker of the emergency allergy treatment was eviscerated before Congress because of its soaring cost to consumers. (AP Photo/Mark Zaleski)


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