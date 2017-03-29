Dan Colantone resigning as leader of Greater Akron Chamber

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RGFuIENvbGFudG9uZSwgd2hvIGhhcyBsZWQgdGhlIEdyZWF0ZXIgQWtyb24gQ2hhbWJlciBm
b3IgdGhlIGxhc3QgMTcgeWVhcnMsIGlzIGxlYXZpbmcgaGlzIHBvc2l0aW9uIGF0IHRoZSBlbmQg
b2YgTWF5LjwvcD48cD5Db2xhbnRvbmUgYW5ub3VuY2VkIGhpcyByZXNpZ25hdGlvbiBhcyB0aGUg
Y2hhbWJlciYjODIxNztzIHByZXNpZGVudCBhbmQgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIgYXQg
YSBtZWV0aW5nIFdlZG5lc2RheSB3aXRoIHRoZSBjaGFtYmVyIGJvYXJkLCBzYWlkIERvbnplbGwg
VGF5bG9yLCBib2FyZCBjaGFpcm1hbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RhbiBzZXJ2ZWQgdGhlIGNoYW1i
ZXIgZm9yIDE3IHllYXJzIGFuZCBkaWQgYSBncmVhdCBqb2IsJiM4MjIxOyBUYXlsb3Igc2FpZC4g
PC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaGUgd2FzIG5vdCBleHBlY3RpbmcgQ29sYW50b25lJiM4MjE3O3MgcmVz
aWduYXRpb24uICYjODIyMDtEYW4gbWFkZSB0aGF0IGRlY2lzaW9uIG9uIGhpcyBvd24sJiM4MjIx
OyBUYXlsb3Igc2FpZC4gPC9wPjxwPkNvbGFudG9uZSYjODIxNztzIHVwY29taW5nIGRlcGFydHVy
ZSBub3cgcHJvdmlkZXMgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgZm9yIHRoZSBjaGFtYmVyIHRvIG1ha2UgY2hh
bmdlcyBvZiBpdHMgb3duLCB0b28sIFRheWxvciBzYWlkLiBIZSBub3RlZCB0aGF0IHRoZSBBa3Jv
biBhcmVhIGhhcyB1bmRlcmdvbmUgcmVjZW50IHNpZ25pZmljYW50IGxlYWRlcnNoaXAgY2hhbmdl
cyBhdCBpdHMgbG9jYWwgaG9zcGl0YWxzLCBjb3VudHkgYW5kIGNpdHkgZ292ZXJubWVudHMgYW5k
IG90aGVyIHBsYWNlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBvbmUgY29uc3RhbnQgaXMgY2hhbmdlLCYj
ODIyMTsgVGF5bG9yIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBjaGFtYmVyIHB1dCBvdXQgYSBuZXdzIHJlbGVh
c2Ugc2F5aW5nIENvbGFuJiMxNzM7dG9uZSBpcyBsZWF2aW5nIGVmZmVjdGl2ZSBNYXkgMzEuIENv
bGFudG9uZSBoYXMgbGVkIHRoZSBidXNpbmVzcyBvcmdhbml6YXRpb24gc2luY2UgRmViLiAxLCAy
MDAwLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIGJlZW4gcHJpdmlsZWdlZCB0byBzZXJ2ZSB0aGUgbWVt
YmVycyBvZiB0aGlzIGdyZWF0IG9yZ2FuaXphdGlvbiBhbmQgdG8gaGF2ZSB3b3JrZWQgd2l0aCB0
aGUgY2l0eSBvZiBBa3JvbiBhbmQgU3VtbWl0LCBNZWRpbmEgYW5kIFBvcnRhZ2UgY291bnRpZXMg
dG8gaGVscCBwcm9tb3RlIHJlZ2lvbmFsIGVjb25vbWljIGRldmVsb3BtZW50IGFuZCB0byBoZWxw
IGJ1aWxkIGEgc3Ryb25nZXIgR3JlYXRlciBBa3JvbiByZWdpb24sJiM4MjIxOyBDb2xhbnRvbmUg
c2FpZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZS4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBwcm91ZCBvZiB3aGF0IHdl
IGhhdmUgYWNjb21wbGlzaGVkIGJ1dCBmZWVsIGl0IGlzIHRpbWUgZm9yIGEgY2hhbmdlLiBJIGxv
b2sgZm9yd2FyZCB0byB0aGUgbmV3IG9wcG9ydHVuaXRpZXMgYW5kIGNoYWxsZW5nZXMgdGhhdCBh
cmUgaW4gZnJvbnQgb2YgbWUgYnV0IHdpbGwgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGJlc3QgaW50ZXJlc3Rz
IG9mIHRoZSBwZW9wbGUgYW5kIGJ1c2luZXNzZXMgb2YgdGhpcyBncmVhdCBjb21tdW5pdHkgaW4g
bWluZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNvbGFudG9uZSBkaWQgbm90IHJldHVybiBhIHBob25lIGNhbGwg
c2Vla2luZyBjb21tZW50LjwvcD48cD5OZXcgZGlyZWN0aW9uPC9wPjxwPkNvbGFudG9uZSYjODIx
NztzIHJlc2lnbmF0aW9uIHByb3ZpZGVzIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciB0aGUgY2hhbWJlciB0
byBtb3ZlIGluIGEgbmV3IGRpcmVjdGlvbiB0aGF0IGZvY3VzZXMgbW9yZSBvbiByZWdpb25hbCBj
b2xsYWJvcmF0aW9uIGFuZCBlY29ub21pYyBkZXZlbG9wbWVudCwgc2FpZCBNYXJjIE1lcmtsaW4s
IGFuIEFrcm9uIGxhd3llciB3aG8gd2lsbCBzdWNjZWVkIFRheWxvciBhcyB0aGUgY2hhbWJlciYj
ODIxNztzIGJvYXJkIGNoYWlybWFuIG5leHQgeWVhci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RhbiBkZWNpZGVk
IGhlIHdhbnRlZCB0byByZXNpZ24sIGFuZCB0aGUgYm9hcmQgd2lsbCBsb29rIGZvciBhIG5ldyBr
aW5kIG9mIGxlYWRlciwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWVya2xpbiwgbWFuYWdpbmcgcGFydG5lciBhdCBs
YXcgZmlybSBCcm91c2UgTWNEb3dlbGwuPC9wPjxwPlRoZSBib2FyZCBhbmQgQ29sYW50b25lIGhh
ZCBiZWVuIGhhdmluZyBkaXNjdXNzaW9ucyBvbiBob3cgdG8gbW92ZSB0aGUgY2hhbWJlciBmb3J3
YXJkLCBNZXJrbGluIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIERhbiYjODIxNztzIGRvbmUg
YSBncmVhdCBqb2IsIGJ1dCB0aGluayBvZiB0aGlzIGFzIGEgZ29vZCBvcHBvcnR1bml0eSBmb3Ig
bmV3IGRpcmVjdGlvbiwmIzgyMjE7IE1lcmtsaW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvbWV0aW1lcywgeW91
IGp1c3QgbmVlZCBjaGFuZ2UuIFNvbWV0aW1lcywgaXQmIzgyMTc7cyBhbiBvcHBvcnR1bml0eS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBib2FyZCBpcyBoYXBweSB3aXRoIHRoZSBjaGFtYmVyIHN0YWZmIGFu
ZCBob3cgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiBwcm92aWRlcyBzZXJ2aWNlcyB0byBpdHMgbWVtYmVycyBi
dXQgc2VlcyBjaGFsbGVuZ2VzIG9uIGhvdyB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGFwcHJvYWNoZXMgZWNv
bm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQgYW5kIGhvdyB0byBkbyB0aGluZ3MgYmV0dGVyLCBNZXJrbGluIHNh
aWQuIFRoYXQgaW5jbHVkZXMgd29ya2luZyB3aXRoIG90aGVyIHJlZ2lvbmFsIGJ1c2luZXNzIGFu
ZCBlY29ub21pYyBkZXZlbG9wbWVudCBvcmdhbml6YXRpb25zLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSB0aGluayB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdGllcyB3aWxsIGJlIHRvIGJlIG1vcmUgY29sbGFib3Jh
dGl2ZSBhbmQgbW9yZSBmb3J3YXJkIHRoaW5raW5nLCYjODIyMTsgTWVya2xpbiBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGNsZWFyIHRoZSBib2FyZCB3YW50ZWQgYSBjaGFuZ2UgaW4g
ZGlyZWN0aW9uIGFuZCBmb2N1cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBjaGFtYmVyIHdpbGwgc3RhcnQg
YSBuYXRpb25hbCBzZWFyY2ggZm9yIGEgbmV3IENFTywgc2FpZCBUYXlsb3IsIGhlYWQgb2YgV2Vs
dHkgQnVpbGRpbmcgQ28uIGFuZCB0aGUgaHVzYmFuZCBvZiBPaGlvIEx0LiBHb3YuIE1hcnkgVGF5
bG9yLjwvcD48cD5Ta2lsbHMgYW5kIGxlYWRlcnNoaXA8L3A+PHA+VGhlIGJvYXJkIHdpbGwgYmVn
aW4gaGF2aW5nIGRpc2N1c3Npb25zIG9uIHdoYXQga2luZCBvZiBza2lsbHMgYW5kIGxlYWRlcnNo
aXAgc3R5bGUgaXQgd2FudHMgaW4gYSBuZXcgQ0VPLCBUYXlsb3Igc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGJv
YXJkIGFsc28gd2lsbCBsb29rIGF0IHdoZXRoZXIgaXQgbWFrZXMgc2Vuc2UgdG8gbWFrZSBzdHJ1
Y3R1cmFsIGNoYW5nZXMgdG8gdGhlIGNoYW1iZXImIzgyMTc7cyBvcmdhbml6YXRpb24sIGhlIHNh
aWQuIDwvcD48cD5UYXlsb3Igbm90ZWQgdGhhdCBhdCB0aGUgR3JlYXRlciBBa3JvbiBDaGFtYmVy
JiM4MjE3O3MgYW5udWFsIG1lZXRpbmcgc2V2ZXJhbCB3ZWVrcyBhZ28sIHRoZSBvcmdhbml6YXRp
b24gYW5ub3VuY2VkIGl0IHdpbGwgd29yayB3aXRoIHRoZSBBa3JvbiBtYXlvciBhbmQgU3VtbWl0
IENvdW50eSBleGVjdXRpdmUgb2ZmaWNlcyBvbiBob3cgYmVzdCB0byBkbyBlY29ub21pYyBkZXZl
bG9wbWVudCB3aXRoIGxpdHRsZSB0byBubyByZWR1bmRhbmNpZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBh
cHByZWNpYXRlIGFuZCB0aGFuayBEYW4gZm9yIGhpcyBlZmZvcnRzIG9uIGJlaGFsZiBvZiB0aGUg
b3VyIG1lbWJlcnMsIHRoZSBjaXR5IG9mIEFrcm9uIGFuZCB0aGUgVHJpLUNvdW50eSBhcmVhLCYj
ODIyMTsgVGF5bG9yIHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuICYjODIyMDtIZSBsZWQgdGhlIGNo
YW1iZXIgZHVyaW5nIGEgdGltZSBvZiBjaGFsbGVuZ2UgYW5kIHVucHJlY2VkZW50ZWQgY2hhbmdl
LiBPdXIgc2VhcmNoIHdpbGwgYmVnaW4gaW1tZWRpYXRlbHkgZm9yIGEgQ0VPIHdobyBwb3NzZXNz
ZXMgdGhlIGxlYWRlcnNoaXAgc2tpbGxzIGFuZCB0aGUgYWJpbGl0eSB0byBidWlsZCB0aGUga2lu
ZCBvZiByZWxhdGlvbnNoaXBzIHRoYXQgd2lsbCBoZWxwIHVzIHN1Y2NlZWQgaW4gYW4gZXZlci1j
aGFuZ2luZyBlbnZpcm9ubWVudCBhbmQgZHJpdmUgZWNvbm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQgYW5kIHBy
b3NwZXJpdHkgZm9yIHRoZSBwZW9wbGUgb2YgdGhlIEdyZWF0ZXIgQWtyb24gcmVnaW9uLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIGNoYW1iZXIgYm9hcmQgaGFzIG5vdCB5ZXQgZGVjaWRlZCBpZiBpdCB3aWxs
IG5lZWQgYW4gaW50ZXJpbSBDRU8gb3IgaWYgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiBjYW4gY29udGludWUg
dG8gb3BlcmF0ZSB3aXRoIGN1cnJlbnQgc3RhZmYgdW50aWwgYSBuZXcgQ0VPIGlzIGhpcmVkLCBN
ZXJrbGluIHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIG5vdGVkIHRoYXQgQ29sYW50b25lIHdpbGwgc3RpbGwgYmUg
Q0VPIGZvciB0d28gbW9yZSBtb250aHMuPC9wPjxwPkNoYW1iZXIgbWVtYmVycyBpbmNsdWRlIGds
b2JhbCBtYW51ZmFjdHVyZXJzLCB1bml2ZXJzaXRpZXMsIGxvY2FsIG1lZGl1bS1zaXplZCBhbmQg
c21hbGwgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgbm9ucHJvZml0IG9yZ2FuaXphdGlvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBj
aGFtYmVyIHRyYWNlcyBpdHMgcm9vdHMgdG8gdGhlIEFrcm9uIENoYW1iZXIgb2YgQ29tbWVyY2Ug
aW4gMTkwNzsgdGhlIEFyZWEgRGV2ZWxvcG1lbnQgQ29tbWl0dGVlIGluIDE5NTQ7IEFyZWEgUHJv
Z3Jlc3MgQm9hcmQsIDE5Njg7IGFuZCB0aGUgQWtyb24gUmVnaW9uYWwgRGV2ZWxvcG1lbnQgQm9h
cmQsIG9yIEFSREIsIGluIDE5NzUuPC9wPjxwPkppbSBNYWNraW5ub24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgMzMwLTk5Ni0zNTQ0IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpqbWFja2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tIj5qbWFja2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhp
bTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtKaW1NYWNraW5ub25BQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3Ig
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQko8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.