All CATEGORIES
☰ Menu

Business

Dan Colantone resigning as leader of Greater Akron Chamber

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: March 29, 2017 - 05:43 PM | Updated: March 30, 2017 - 06:57 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rick McQueen, president and CEO of Akron Canton Airport (left) Dan Colantone, president and CEO of the Greater Akron Chamber (center) and Denny Saunier, president and CEO of the Canton Regional Chamber, discuss the new social media/marketing campaign for the airport called Love CAK, after a meeting of the Greater Akron Chamber of Commerce at the Fairlawn Hilton on Jan 30, 2014, in Fairlawn. (Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN BUSINESS

immig31cut Antonio Perez - TNS
Skilled immigrants often struggle to put degrees, credentials to use in U.S. - 7:12 PM

CHICAGO: The first time he applied for a medical residency in the United States, Rafel AlHiali felt buoyant.

gdp31cut
U.S. economy grew at steady 2.1 percent rate in fourth quarter - 7:12 PM
Smithers Rapra to open new lab in Akron Global Business Accelerator - 7:12 PM
Business news briefs — March 30 - 7:12 PM
Something completely different at McDonald’s: Fresh beef - 7:12 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next