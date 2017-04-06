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Davey Tree CEO retiring; Kent company buying Oak Knolls East golf course

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 12:05 PM | Updated: April 7, 2017 - 08:14 AM
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Davey Tree Expert Co. plans to close on the purchase of the 170-acre Oak Knolls Golf Club in Franklin Township, just north of Kent, within the next six to eight weeks. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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