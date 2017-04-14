All CATEGORIES
☰ Menu

Delta OKs offering almost $10,000 to flyers who give up seats

By David Koenig and Damian Troise
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 04:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Oct. 13, 2016 photo, a Delta Air Lines jet sits at a gate at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, in Atlanta. Delta is giving airport employees permission to offer passengers up to almost $10,000 in compensation to give up their seats on overbooked flights. Delta's move comes as United Airlines struggles to recover from images of a passenger's forced removal from a sold-out flight. (AP Photo/David Goldman)


MORE IN BUSINESS

Betty Lin-Fisher: Decimal point in wrong spot is costly mistake for woman’s account

An errant decimal point on a small cellphone screen is to blame for a big overdraw of more than $19,000 for reader Susan Miller of Hudson.

Ask Brianna: What money moves should I make in my 30s?
loans16cut
Can’t pay your student loan bill? Here’s what to do
Microsoft says users are protected from alleged NSA malware - 10:00 PM
smallbiz16cut_2
Culture shock: Business owners see need to change their ways
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next