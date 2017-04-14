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Delta OKs offering almost $10,000 to flyers who give up seats

By David Koenig and Damian Troise
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 04:28 PM
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In this Oct. 13, 2016 photo, a Delta Air Lines jet sits at a gate at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, in Atlanta. Delta is giving airport employees permission to offer passengers up to almost $10,000 in compensation to give up their seats on overbooked flights. Delta's move comes as United Airlines struggles to recover from images of a passenger's forced removal from a sold-out flight. (AP Photo/David Goldman)


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