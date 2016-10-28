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Demolition of former Rolling Acres begins

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 28, 2016 - 12:46 PM | Updated: October 28, 2016 - 03:40 PM
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A demolition crew takes down a portion of Rolling Acres Mall that once housed The Gap and The Limited on Friday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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