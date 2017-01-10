All CATEGORIES
☰ Menu

Despite emissions scandal, automaker grows

Despite scandal, VW in running for global sales crown

By David McHugh
Associated Press

Published: January 10, 2017 - 05:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Herbert Diess, Member of the Board of Management of Volkswagen AG, Chairman of the Board of Management of the Volkswagen Passenger Cars brand speaks before the North American International Auto Show in Detroit, Sunday. (AP Photo/Paul Sancya)


MORE IN BUSINESS

summa11cut Jenna Watson - Jenna Watson
Summa’s CEO apologizes to staff in memo, says he will change leadership style; critics say it’s too late

Summa Health President and CEO Dr. Thomas Malone sent a memo to his staff on Monday night apologizing for the “disruptions to both our patients and our employees” following the recent ER physician switch.

akrondish11cut
Akron Dish: Mocha Joe’s closes in Stow, adding to the closings list; Akron firefighters hot for chili challenge; Regency wine bar in Fairlawn adds dinner entrees; haggis anyone?
Northeast Ohio new vehicle sales fell in 2016
irs11cut
IRS to delay tax refunds for millions of low-income families
vw11cut
Despite scandal, VW in running for global sales crown
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next