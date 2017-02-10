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Detroit Tigers, Red Wings owner Mike Ilitch dies at age 87

By Corey Williams
Associated Press

Published: February 10, 2017 - 07:25 PM
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In a file photo from Nov. 14, 2014, Detroit Tigers owner Mike Ilitch listens during a news conference in Detroit. Ilitch, the owner of the Detroit Red Wings and Tigers, who founded the Little Caesars Pizza empire, has died. He was 87. Family spokesman Doug Kuiper says Ilitch died Friday at a hospital in Detroit. Ilitch and his wife opened their first Little Caesars restaurant in suburban Detroit in 1959, and the business eventually grew into the world's largest carry-out pizza chain. (AP Photo/Carlos Osorio)


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