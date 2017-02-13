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Diamond’s Men’s Store closing doors in Akron after 45 years

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: February 13, 2017 - 04:41 PM | Updated: February 15, 2017 - 12:04 AM
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Longtime employee Harriet Neiman remembers some of the better days of working at Diamond Mens store outlet on Roming Road on Monday in Akron. The clothing store, which was once located inside Rolling Acres Mall is closing the Akron store. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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