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Diebold Nixdorf 3rd quarter loss exceeds $100 million

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 15, 2016 - 07:13 PM

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