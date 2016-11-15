Diebold Nixdorf 3rd quarter loss exceeds $100 million

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TmV3bHkgbWVyZ2VkIEFUTSBtYWtlciBEaWVib2xkIE5peGRvcmYgb24gVHVlc2RheSBzYWlk
IGl0IGxvc3QgbW9yZSB0aGFuICQxMDAgbWlsbGlvbiBvbiBzaWduaWZpY2FudGx5IGhpZ2hlciBy
ZXZlbnVlIGZvciBpdHMgdGhpcmQgcXVhcnRlci48L3A+PHA+VGhlIEdyZWVuIGNvbXBhbnksIHdo
aWNoIGFjcXVpcmVkIEFUTSBtYWtlciBXaW5jb3IgTml4ZG9yZiBpbiBtaWQtQXVndXN0LCBzYWlk
IGl0IGxvc3QgJDEwMS44IG1pbGxpb24sIG9yICQxLjQ0IHBlciBzaGFyZSwgb24gcmV2ZW51ZSBv
ZiAkOTgzLjMgbWlsbGlvbiBmb3IgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgZW5kaW5nIFNlcHQuIDMwLjwv
cD48cD5UaGUgY29tcGFueSwgbm93IHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgbWFrZXIgb2Yg
YXV0b21hdGVkIHRlbGxlciBtYWNoaW5lcywgY2hhbmdlZCBpdHMgbmFtZSBmcm9tIERpZWJvbGQg
SW5jLiBmb2xsb3dpbmcgdGhlICQxLjggYmlsbGlvbiBwdXJjaGFzZSBvZiBpdHMgR2VybWFuIGNv
bXBldGl0b3IuPC9wPjxwPkEgeWVhciBhZ28sIERpZWJvbGQgcmVwb3J0ZWQgbmV0IGluY29tZSBv
ZiAkMjEuNyBtaWxsaW9uLCBvciAzMyBjZW50cyBwZXIgc2hhcmUsIG9uIHJldmVudWUgb2YgJDU4
OS42IG1pbGxpb24uPC9wPjxwPkFkanVzdGVkIGVhcm5pbmdzIHBlciBzaGFyZSB0aGlzIHllYXIg
c2hvd2VkIGEgcHJvZml0IG9mIDM0IGNlbnRzIHBlciBzaGFyZSwgdGhlIGNvbXBhbnkgc2FpZC48
L3A+PHA+RGllYm9sZCBOaXhkb3JmIGFsc28gc2FpZCBpdCBleHBlY3RzIHRvIGxvc2UgbW9uZXkg
aW4gaXRzIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5FYXJuaW5ncyBiZWF0IGFuYWx5c3QgZXhwZWN0
YXRpb25zLCB3aGlsZSByZXZlbnVlIGZlbGwgc2hvcnQuPC9wPjxwPlNoYXJlcyBmZWxsIHNoYXJw
bHkgVHVlc2RheS4gRGllYm9sZCBOaXhkb3JmIGNsb3NlZCBkb3duICQxLjc1LCBvciA3LjEgcGVy
Y2VudCwgdG8gJDIzLjA1LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Q2xlYXJseSwgdGhlIGJpZ2dlc3QgbWlsZXN0
b25lIG9mIHRoZSBxdWFydGVyIHdhcyBjbG9zaW5nIG91ciBhY3F1aXNpdGlvbiBvZiBXaW5jb3Ig
Tml4ZG9yZi4gRm9sbG93aW5nIHRoaXMsIHdlIGdvdCBvZmYgdG8gYSBnb29kIHN0YXJ0IHdpdGgg
c2V2ZXJhbCBmb3VuZGF0aW9uYWwgYWNoaWV2ZW1lbnRzLCYjODIyMTsgQW5keSBXLiBNYXR0ZXMs
IGNoaWVmIGV4ZWN1dGl2ZSBvZmZpY2VyLCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50LiAmIzgyMjA7V2Ug
aW5pdGlhdGVkIG91ciBvcGVyYXRpb25hbCBpbnRlZ3JhdGlvbiBwbGFuIGFuZCBhc3NpZ25lZCBh
Y2NvdW50YWJpbGl0eSBmb3Igc3luZXJneSB0YXJnZXRzLiBXZSBuYW1lZCBvdXIgbWFuYWdlbWVu
dCB0ZWFtIGFuZCBoYXZlIHRoZSByaWdodCBwZW9wbGUgaW4gcGxhY2UgdGhyb3VnaG91dCB0aGUg
b3JnYW5pemF0aW9uIHRvIGV4ZWN1dGUgb3VyIHZpc2lvbi4gQW5kIHdlIHVuaWZpZWQgb3VyIGNv
bm5lY3RlZCBjb21tZXJjZSBzb2x1dGlvbnMgYW5kIGxhdW5jaGVkIG91ciBuZXcgYnJhbmQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5NYXR0ZXMgc2FpZCBjdXN0b21lcnMgYW5kIHBhcnRuZXJzICYjODIyMDthcmUg
cmVzcG9uZGluZyBlbnRodXNpYXN0aWNhbGx5JiM4MjIxOyB0byB3aGF0IHRoZSBsYXJnZXIgY29t
cGFueSBjYW4gbm93IGRvLjwvcD48cD5EaWVib2xkIE5peGRvcmYgc2FpZCBpdCBleHBlY3RzIHRv
IGxvc2UgJDM0JiM4MTk0O21pbGxpb24gdG8gJDQwIG1pbGxpb24sIG9yIDQ1IGNlbnRzIHRvIDUy
IGNlbnRzIHBlciBzaGFyZSwgb24gcmV2ZW51ZSBvZiAkMS4zIGJpbGxpb24gZm9yIHRoZSBmb3Vy
dGggcXVhcnRlci4gQWRqdXN0ZWQgZWFybmluZ3MgcGVyIHNoYXJlIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBz
aG93IGEgcHJvZml0IG9mIDI3IGNlbnRzIHRvIDM0IGNlbnRzIHBlciBzaGFyZS48L3A+PHA+VGhl
IGNvbXBhbnkgaXMgY2hhbmdpbmcgaXRzIGJ1c2luZXNzIHRvIGZvY3VzIGxlc3Mgb24gQVRNIG1h
bnVmYWN0dXJpbmcgYW5kIG1vcmUgb24gcmVsYXRlZCBmaW5hbmNpYWwgc29mdHdhcmUgYW5kIHNl
cnZpY2VzLjwvcD48cD5KaW0gTWFja2lubm9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU0
NCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86am1hY2tpbm5vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+am1h
Y2tpbm5vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW08YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ppbU1hY2tpbm5vbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYj
NjQ7SmltTWFja2lubm9uQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.