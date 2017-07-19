Diebold Nixdorf shares rise on second-quarter earnings

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgc3RhZmYgcmVwb3J0PC9wPjxwPkFUTSBtYWtlciBEaWVib2xkIE5p
eGRvcmYgbG9zdCAkMzAuNiBtaWxsaW9uIG9uIHJldmVudWUgb2Ygc2xpZ2h0bHkgbW9yZSB0aGFu
ICQxLjEgYmlsbGlvbiBmb3IgaXRzIHNlY29uZCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5UaGUgbG9zcyB3b3Jr
ZWQgb3V0IHRvIDQxIGNlbnRzIHBlciBzaGFyZSwgdGhlIEdyZWVuLWJhc2VkIGNvbXBhbnkgcmVw
b3J0ZWQgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5BIHllYXIgYWdvLCBEaWVib2xkICYjODIxMjsgYmVmb3Jl
IGl0cyBhY3F1aXNpdGlvbiBvZiBHZXJtYW4gQVRNIG1ha2VyIFdpbmNvciBOaXhkb3JmICYjODIx
MjsgcmVwb3J0ZWQgYSBsb3NzIG9mICQyMS4xIG1pbGxpb24gb24gcmV2ZW51ZSBvZiAkNTgwIG1p
bGxpb24uPC9wPjxwPkRpZWJvbGQgTml4ZG9yZiBzYWlkIGl0cyBhZGp1c3RlZCBlYXJuaW5ncyBz
aG93ZWQgYSBwcm9maXQgb2YgOCBjZW50cyBwZXIgc2hhcmUgZm9yIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRl
ciBlbmRpbmcgSnVuZSAzMDsgdGhlIGNvbXBhbnkgcmVwb3J0ZWQgY29tcGFyYWJsZSBhZGp1c3Rl
ZCBlYXJuaW5ncyBvZiA0MyBjZW50cyBwZXIgc2hhcmUgYSB5ZWFyIGFnby48L3A+PHA+VGhlIHNl
Y29uZCBxdWFydGVyIGFkanVzdGVkIGVhcm5pbmdzIGFuZCByZXZlbnVlIGJlYXQgYW5hbHlzdCBl
c3RpbWF0ZXMuIFNoYXJlcyBjbG9zZWQgdXAgNjUgY2VudHMsIG9yIDMgcGVyY2VudCwgdG8gJDIy
LiBTaGFyZXMgYXJlIGRvd24gMTIuNSBwZXJjZW50IHNpbmNlIEphbi4gMSBhbmQgYXJlIGRvd24g
MTUuMyBwZXJjZW50IGZyb20gYSB5ZWFyIGFnby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NlcnRhaW5seSwgdGhl
IGZpbmFuY2lhbCBwcm9qZWN0aW9ucyBmb3IgMjAxNyBhcmUgdmVyeSBkaXNhcHBvaW50aW5nLCYj
ODIyMTsgQW5keSBXLiBNYXR0ZXMsIHByZXNpZGVudCBhbmQgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmlj
ZXIsIHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuIDwvcD48cD5IZSBub3RlZCB0aGF0IHRoZSBjb21w
YW55IHJlZHVjZWQgaXRzIGVhcm5pbmdzIGFuZCByZXZlbnVlIG91dGxvb2sgZm9yIHRoZSB5ZWFy
IGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aC48L3A+PHA+UmV2ZW51ZSB3aWxsIGJlIGRvd24gYW4gYWRkaXRp
b25hbCAkMzAwIG1pbGxpb24gZm9yIHRoZSB5ZWFyIHByaW1hcmlseSBiZWNhdXNlIG9mIGEgZHJv
cCBpbiBiYW5raW5nIGhhcmR3YXJlIHNhbGVzLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hpbGUg
dGhlIHNhbGVzIHRyZW5kIGhhcyBiZWVuIGltcHJvdmluZywgdGhlIHRpbWluZyBhbmQgdm9sdW1l
IG9mIG9yZGVycyB0byBkYXRlLCBjb21iaW5lZCB3aXRoIG5lYXItdGVybSBwcmVzc3VyZXMgb24g
b3VyIHNlcnZpY2UgbWFyZ2lucywgbGVkIHVzIHRvIHJldmlzZSBvdXIgZnVsbC15ZWFyIGd1aWRh
bmNlIG9uIEp1bHkgNSwmIzgyMjE7IE1hdHRlcyBzYWlkLjwvcD48cD5EaWVib2xkIG5vdyBleHBl
Y3RzIHRvIGZpbmlzaCB0aGUgeWVhciB3aXRoIGEgbG9zcyBvZiAkMTEwIG1pbGxpb24gdG8gJDEy
NSBtaWxsaW9uIG9uIHJldmVudWUgb2YgJDQuNyBiaWxsaW9uIGFuZCAkNC44IGJpbGxpb24gaW4g
cmV2ZW51ZS48L3A+PHA+RGllYm9sZCBOaXhkb3JmIHdpbGwgc3BlZWQgdXAgaXRzIGNvc3QgcmVk
dWN0aW9uIHByb2dyYW0sIHBhcnQgb2YgaXRzIEROMjAyMCBlZmZvcnQsIGZvciB0b3RhbCBzYXZp
bmdzIG9mICQyNDAgbWlsbGlvbiBpbnN0ZWFkIG9mIHRoZSBpbml0aWFsIGdvYWwgb2YgJDIwMCBt
aWxsaW9uIGluIHNhdmluZ3MgaW4gdGhyZWUgeWVhcnMsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtB
cyB3ZSBuZWFyIHRoZSBmaXJzdCBhbm5pdmVyc2FyeSBvZiB0aGUgY29tYmluYXRpb24gb2Ygb3Vy
IHR3byBjb21wYW5pZXMsIEkgYW0gbW9yZSBjb25maWRlbnQgdGhhbiBldmVyIHRoYXQgd2UgYXJl
IHVuaXF1ZWx5IHBvc2l0aW9uZWQgdG8gZGVsaXZlciBpbm5vdmF0aXZlIHNvbHV0aW9ucyB0byBv
dXIgY3VzdG9tZXJzIGFuZCBsb25nLXRlcm0gdmFsdWUgdG8gb3VyIHN0YWtlaG9sZGVycywmIzgy
MjE7IE1hdHRlcyBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.