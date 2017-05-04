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Diebold Nixdorf shows first-quarter loss, lowers outlook for year

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: May 4, 2017 - 05:18 PM

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