Discounts abound on out-of-fashion sedans; land that deal

PHA+REVUUk9JVDogSWYgeW91IGRvIHlvdXIgaG9tZXdvcmssIG5vdyBpcyB0aGUgdGltZSB0byBw
cmFjdGljYWxseSBzdGVhbCBhIG5ldyBzZWRhbiBmcm9tIHlvdXIgY2FyIGRlYWxlci48L3A+PHA+
Rm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIHllYXIsIHNhbGVzIG9mIGNhcnMgaGF2ZSBiZWVuIHRhbmtpbmcgYmVj
YXVzZSBBbWVyaWNhbnMgaGF2ZSBnb25lIG51dHMgb3ZlciBTVVZzIGFuZCB0cnVja3MuIEFzIHN0
b2NrcGlsZXMgb2Ygc2VkYW5zIHN1Y2ggYXMgdGhlIENoZXZyb2xldCBNYWxpYnUgYW5kIENocnlz
bGVyIDIwMCBzdHJldGNoIGFjcm9zcyBjYXIgbG90cywgYXV0b21ha2VycyBhcmUgZm9yY2VkIHRv
IG9mZmVyIGJpZyBkaXNjb3VudHMgdG8gbW92ZSB0aGVtLjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgYSBmZXcg
c3RlcHMgdG8gZmluZGluZyB0aGUgYmVzdCBiYXJnYWluLCBidXQgaXQgYm9pbHMgZG93biB0byB0
aGlzOiBGaWd1cmUgb3V0IHdoaWNoIGNhcnMgYXJlbiYjODIxNzt0IHNlbGxpbmcsIHJlc2VhcmNo
IGRpc2NvdW50cyBhbmQgZG9uJiM4MjE3O3QgYnV5IHVudGlsIHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIG1vbnRo
ICYjODIxMjsgd2hlbiBkZWFsZXJzIGFyZSBtb3JlIGRlc3BlcmF0ZSB0byBzZWxsLjwvcD48cD5C
cmFkIEtvcm5lciwgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIG9mIEFJUyBSZWJhdGUsIGFuIEFubiBBcmJvciwg
TWljaC4sIGZpcm0gdGhhdCBmb2xsb3dzIHRoZSBsYWJ5cmludGggb2YgYXV0b21ha2VyIGRpc2Nv
dW50cywgZXF1YXRlcyBidXlpbmcgYSBjYXIgY2hlYXAgd2l0aCBwdXJjaGFzaW5nIGRpc2NvdW50
ZWQgYmFrZWQgZ29vZHMuIFRvIGdldCB0aGUgZ29vZCBkZWFsLCB5b3UgaGF2ZSB0byByZWFsbHkg
bG9vay4gJiM4MjIwO1lvdSBnbyBpbnRvIHRoZSBzdG9yZSBhbmQgdGhlIGRheS1vbGQgYmFrZXJ5
IHN0dWZmIGlzIG9uIGEgZGlmZmVyZW50IHNoZWxmLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QmUg
d2FyeSBvZiBvZmZlcnMgdGhhdCBzZWVtIHRvbyBnb29kIHRvIGJlIHRydWUsIGxpa2UgJDY5LXBl
ci1tb250aCBwYXltZW50cy4gRWFybCBTdGV3YXJ0LCBhIE5vcnRoIFBhbG0gQmVhY2gsIEZsYS4s
IFRveW90YSBkZWFsZXIgd2hvIGlzIGNyaXRpY2FsIG9mIG90aGVyIGRlYWxlcnMmIzgyMTc7IHNh
bGVzIHRhY3RpY3MsIGFkdmlzZXMgcGVvcGxlIHRvIGlnbm9yZSBkZWFsZXIgYWR2ZXJ0aXNpbmcu
ICYjODIyMDtQcm9iYWJseSA5OSBwZXJjZW50IG9mIGl0IGlzIG1pc2xlYWRpbmcsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLiBUaGUgbG93LXByaWNlIGRlYWxzIG9mdGVuIGFyZSBvbiBzdHJpcHBlZC1kb3duIG1v
ZGVscyB0aGF0IHRoZSBkZWFsZXIgbWF5IG5vdCBldmVuIGhhdmUuIFRoZXkgYWxzbyBjYW4gaW5j
bHVkZSBoZWZ0eSBkb3duIHBheW1lbnRzLjwvcD48cD5CdXQgYXJtZWQgd2l0aCB0aGUgcmlnaHQg
aW5mb3JtYXRpb24sIHlvdSBjYW4gbmF2aWdhdGUgdGhlIG5ldyBjYXIgc2FsZXMgbWF6ZSBhbmQg
Z2V0IDIwIHBlcmNlbnQgb3IgbW9yZSBvZmYgYSBjYXImIzgyMTc7cyBzdGlja2VyIHByaWNlOjwv
cD48cD5DaG9vc2UgYSB0YXJnZXQ8L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIHllYXIsIG1hbnkgY29t
cGFjdCwgbWlkc2l6ZSBhbmQgbGFyZ2UgY2FycywgZ2FzLWVsZWN0cmljIGh5YnJpZHMsIGFuZCBt
YW55IGxvd2VyLWxldmVsIGx1eHVyeSBjYXJzIGhhdmVuJiM4MjE3O3Qgc29sZCB3ZWxsLiBTbyBk
ZWFsZXJzIGhhdmUgYmlnIHN1cHBsaWVzLiBCZWNhdXNlIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgcGF5aW5nIGlu
dGVyZXN0IG9uIHRoZSBjYXJzLCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGVhZ2VyIHRvIHNlbGwuIFNvIGZpZ3Vy
ZSBvdXQgdGhlIHNpemUgb2YgY2FyIHlvdSB3YW50LiBUaGVuIGxvb2sgZm9yIGF1dG9tYWtlciBt
b250aGx5IHNhbGVzIHByZXNzIHJlbGVhc2VzIG9uIHRoZSBpbnRlcm5ldCBhbmQgZmluZCBtb2Rl
bHMgd2l0aCBiaWcgeWVhci1vdmVyLXllYXIgZGVjbGluZXMsIGxpbWl0aW5nIHlvdXIgc2VhcmNo
IHRvIHdoYXQmIzgyMTc7cyBvbiBkZWFsZXIgbG90cy48L3A+PHA+Q3J1aXNlIHRoZSB3ZWI8L3A+
PHA+TWFueSB3ZWJzaXRlcywgaW5jbHVkaW5nIHRob3NlIGZyb20gdGhlIGF1dG8gY29tcGFuaWVz
IGFzIHdlbGwgYXMga2JiLmNvbSwgdHJ1ZWNhci5jb20gYW5kIEVkbXVuZHMuY29tLCBsaXN0IHB1
YmxpY2x5IGF2YWlsYWJsZSBkaXNjb3VudHMgY2FsbGVkIGluY2VudGl2ZXMuIFRoZXJlIG9mdGVu
IGFyZSBjb21iaW5hdGlvbnMgb2YgemVybyBwZXJjZW50IGZpbmFuY2luZyBhbmQgY2FzaCBiYWNr
LiBBY2NvcmRpbmcgdG8gV2FyZHMgQXV0b21vdGl2ZSwgbWlkc2l6ZSBjYXJzIHdpdGggdGhlIGJp
Z2dlc3QgaW52ZW50b3JpZXMgaW5jbHVkZSB0aGUgQ2hldnJvbGV0IE1hbGlidSwgSG9uZGEgQWNj
b3JkLCBUb3lvdGEgQ2FtcnksIEh5dW5kYWkgU29uYXRhIGFuZCBGb3JkIEZ1c2lvbi48L3A+PHA+
VmlzaXQgZGVhbGVyczwvcD48cD5EdXJpbmcgdGhlIGZpcnN0IHR3byB3ZWVrcyBvZiB0aGUgbW9u
dGgsIGdvIHRvIGEgZmV3IGRlYWxlcnMuIENvbmZpcm0gdGhlIGluY2VudGl2ZXMgeW91IGZvdW5k
IG9ubGluZSAmIzgyMTI7IHRoZW4gYXNrIGZvciBtb3JlLiBPZnRlbiBhdXRvbWFrZXJzIGFkZCBk
ZWFscyBieSByZWdpb24sIG9yIHRoZXkgb2ZmZXIgcmViYXRlcyBpZiB5b3Ugb3duIGEgY29tcGV0
aXRvciYjODIxNztzIG1vZGVsIG9yIGhhdmUgb25lIG9mIHRoZWlyIG1vZGVscy4gVGhlcmUgYWxz
byBhcmUgb3RoZXIgZGlzY291bnRzIGZvciBiZWluZyBhIEFBQSBtZW1iZXIsIHNlcnZpbmcgaW4g
dGhlIG1pbGl0YXJ5IG9yIGJlaW5nIGEgcmVjZW50IGNvbGxlZ2UgZ3JhZHVhdGUuIE1vc3Qgc2Fs
ZXMgcGVvcGxlLCB3aGVuIHRoZXkgZmluZCBvdXQgeW91JiM4MjE3O3ZlIGRvbmUgeW91ciBob21l
d29yaywgd2lsbCBiZSBob25lc3QgYW5kIGdpdmUgeW91IGEgZ29vZCBwcmljZSwgc2F5cyBLb3Ju
ZXIuPC9wPjxwPlN3b29wIGluIGZvciBzYXZpbmdzPC9wPjxwPllvdSYjODIxNztsbCBnZXQgYW4g
ZXZlbiBiZXR0ZXIgcHJpY2UgYnkgd2FpdGluZyB1bnRpbCB0aGUgbGFzdCBmZXcgZGF5cyBvZiBh
IG1vbnRoIG9yIHF1YXJ0ZXIuIEZpcnN0LCBkZWFsZXJzIG9mZmVyIHNhbGVzIHBlb3BsZSBib251
c2VzIHRvIG1lZXQgbW9udGhseSBzYWxlcyBnb2Fscy4gSWYgdGhleSBhcmUgY2xvc2UgdG8gdGhl
IGJvbnVzLCB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGJlIG1vcmUgd2lsbGluZyB0byBkZWFsLiBBbHNvLCBkZWFs
ZXJzIGdldCB3aGF0IGFyZSBjYWxsZWQgJiM4MjIwO3N0YWlyIHN0ZXAmIzgyMjE7IGluY2VudGl2
ZXMgZnJvbSBhdXRvbWFrZXJzIGZvciBoaXR0aW5nIHNhbGVzIGdvYWxzLiBJdCYjODIxNztzIGJp
ZyBtb25leSwgc28gZGVhbGVycyBjbG9zZSB0byB0aGVpciB0YXJnZXRzIGFyZSBtb3JlIHdpbGxp
bmcgdG8gYmFyZ2Fpbi48L3A+PHA+Rm9yIGEgbGFyZ2VyIGRlYWxlciwgU3Rld2FydCBzYXlzIGhp
dHRpbmcgc3RhaXItc3RlcCBnb2FscyBjYW4gbWVhbiAkMjUwLDAwMCBvciBtb3JlLCB0aGUgZGlm
ZmVyZW5jZSBiZXR3ZWVuIGEgbW9udGhseSBwcm9maXQgYW5kIGxvc3MuIEdlbmVyYWwgTW90b3Jz
IGlzIGhlbHBpbmcgc29tZSBkZWFsZXJzIGdldCByaWQgb2YgMjAxNiBjYXJzIGJ5IGdpdmluZyB1
cCB0byAyMCBwZXJjZW50IG9mZiB0aGUgc3RpY2tlci48L3A+PHA+QmlnZ2VyIGRlYWxlcnMgY2Fu
IGdldCBoaWdoZXIgcGF5bWVudHMgZnJvbSBhdXRvbWFrZXJzIGFuZCBzb21ldGltZXMgY2FuIG9m
ZmVyIGJldHRlciBwcmljZXMgdGhhbiBzbWFsbGVyIG9uZXMuPC9wPjxwPlRoZSBib3R0b20gbGlu
ZSBpcyBpZiB5b3UgZ28gdGhyb3VnaCBhbGwgdGhlc2Ugc3RlcHMgYW5kIHlvdSYjODIxNztyZSBh
IHRvdWdoIG5lZ290aWF0b3IsIHlvdSBjYW4gZ2V0IGEgd2VsbC1lcXVpcHBlZCBjYXIgZm9yIGxl
c3MgdGhhbiB0aGUgcHJpY2Ugb2YgYSBzdHJpcHBlZC1kb3duIFNVVi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.