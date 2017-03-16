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Dispute between U-verse and Raycom Media cuts off some Northeast Ohio cable customers from NCAA tournament coverage

Beacon Journal staff report

Published: March 16, 2017 - 10:39 PM | Updated: March 17, 2017 - 05:42 PM
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Viewers of WOIO Channel 19 saw this message on their screens Thursday, March 16, during a dispute between the AT&T cable operator and Raycom Media.


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