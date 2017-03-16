All CATEGORIES
☰ Menu

Television & cable

Dispute between U-verse and Raycom Media cuts off some Northeast Ohio cable customers from NCAA tournament coverage

Beacon Journal staff report

Published: March 16, 2017 - 10:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Viewers of WOIO Channel 19 saw this message on their screens Thursday, March 16, during a dispute between the AT&T cable operator and Raycom Media.


MORE IN BUSINESS

Summa Health receives best practice award - 10:26 PM

Summa Health this week received an Ohio Patient Safety Institute award for improving quality between 2015 and 2016.

webuverse
Dispute between U-verse and Raycom Media cuts off some Northeast Ohio cable customers from NCAA tournament coverage - 10:17 PM
dodge18cut_03
Auto review: 2017 Dodge Durango throws its weight around - 8:16 PM
innovate19cut_01
Akron area marijuana-detection device venture and baby-sitting app attract money from fund promoting innovation - 8:16 PM
Business news briefs — March 18 - 8:16 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next