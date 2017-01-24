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Diversity in tech: Lots of attention, little progress

By Barbara Ortutay
Associated Press

Published: January 24, 2017 - 05:34 PM | Updated: January 24, 2017 - 10:12 PM
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In this March 15, 2013 photo, a Facebook employee walks past a sign at Facebook headquarters in Menlo Park, Calif. Despite loudly touted efforts, the tech industry is making very little progress in diversifying its workforce, especially in technical and leadership positions. In 2014, 2 percent of Googlers were black and 3 percent were Hispanic, numbers that havent changed since. The picture is similar at Facebook and Twitter. (AP Photo/Jeff Chiu)


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