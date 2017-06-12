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City Council

Doctors to talk with Akron City Council on medical marijuana facilities

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 09:49 PM | Updated: June 13, 2017 - 02:02 AM

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