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WHITE HOUSE IS A WORK IN PROGRESS

Donald Trump finds that CEO-as-president isn’t always a natural fit

By Josh Boak
Associated Press

Published: April 27, 2017 - 08:03 PM
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In this Feb. 2017, file photo, President Donald Trump speaks on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Feb. 28, 2017, during his address to a joint session of Congress. A presidents first 100 days can be a tire-squealing roar from the starting line, a triumph of style over substance, a taste of whats to come or an ambitious plan of action that gets rudely interrupted by world events. (Jim Lo Scalzo/Pool Image via AP)


 

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