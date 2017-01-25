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Dow 20,000: What does it mean and where does it go?

Associated Press

Published: January 25, 2017 - 08:16 PM
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Richard Newman, center, works with fellow traders on the floor of the New York Stock Exchange, Wednesday, Jan. 25, 2017. The Dow Jones industrial average is trading over 20,000 points for the first time, the latest milestone in a record-setting drive for the stock market. The market has been marching steadily higher since bottoming out in March 2009 in the aftermath of the financial crisis. (AP Photo/Richard Drew)


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