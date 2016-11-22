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Dow closes above 19,000 for first time as stock market surge continues

Associated Press

Published: November 22, 2016 - 04:17 PM

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